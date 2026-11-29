El episodio más reciente ocurrió en la madrugada de este domingo 29, cuando, según los testimonios recibidos, se registraron picadas, música a alto volumen y maniobras peligrosas. Los denunciantes aseguran que la situación se extendió hasta altas horas de la madrugada y que fue necesaria la presencia de varios móviles policiales.
De acuerdo con los relatos, este tipo de encuentros se viene repitiendo en el lugar desde hace varias semanas y también se han registrado distintos incidentes entre vehículos. Además, los denunciantes señalan presuntas irregularidades vinculadas a motocicletas y conductas peligrosas en el tránsito.
La preocupación alcanza también a los trabajadores de la estación de servicio y a comercios de la zona, cuyos funcionarios aseguran estar cansados de estas situaciones, que afectan el normal funcionamiento de sus actividades y generan molestias durante la noche
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Quienes realizaron las denuncias sostienen que han llamado al servicio de emergencias 9-1-1 y reclamado la intervención policial, pero entienden que el problema continúa sin una solución definitiva.