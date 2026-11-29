Una serie de denuncias de vecinos y trabajadores de la zona de Ruta 39 y Perimetral advierten sobre reiteradas concentraciones de motos y vehículos en la estación de servicio ubicada en el lugar, donde aseguran que durante la madrugada se registran situaciones de descontrol.



El episodio más reciente ocurrió en la madrugada de este domingo 29, cuando, según los testimonios recibidos, se registraron picadas, música a alto volumen y maniobras peligrosas. Los denunciantes aseguran que la situación se extendió hasta altas horas de la madrugada y que fue necesaria la presencia de varios móviles policiales.



De acuerdo con los relatos, este tipo de encuentros se viene repitiendo en el lugar desde hace varias semanas y también se han registrado distintos incidentes entre vehículos. Además, los denunciantes señalan presuntas irregularidades vinculadas a motocicletas y conductas peligrosas en el tránsito.



La preocupación alcanza también a los trabajadores de la estación de servicio y a comercios de la zona, cuyos funcionarios aseguran estar cansados de estas situaciones, que afectan el normal funcionamiento de sus actividades y generan molestias durante la noche

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Quienes realizaron las denuncias sostienen que han llamado al servicio de emergencias 9-1-1 y reclamado la intervención policial, pero entienden que el problema continúa sin una solución definitiva.

Firma editorial: Redacción FM GENTE