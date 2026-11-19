El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer los costos y los motivos de una recepción realizada el pasado 25 de agosto en la Embajada de Uruguay en Argentina, que contó con una lista de 1.200 invitados.



La celebración, que reunió a numerosas figuras del espectáculo y la farándula argentina, generó cuestionamientos por la cantidad de asistentes y los recursos que pudieron haberse destinado a su organización.



En diálogo con la Página Central de FM GENTE, Schipani explicó que recibió información sobre la lista de invitados y que la cifra le llamó especialmente la atención.



“Francamente nos llamó la atención la cantidad de invitados, 1.200 invitados. Nos pareció un exceso, en la medida en que el gobierno, cuando discutimos los temas presupuestales acá en el Parlamento, nos dice que hay restricción fiscal, que no hay recursos para destinar a atender los principales problemas de los uruguayos”, expresó.



El legislador sostuvo que el pedido de informes busca conocer cuánto costó la fiesta y qué recursos del presupuesto nacional se utilizaron para cubrir los gastos.



“Lo que queremos consultar a la Cancillería es cuánto costó esa fiesta, cuántos recursos del presupuesto nacional se destinaron a cubrir los gastos de una fiesta con 1.200 invitados”, señaló.



Schipani cuestionó especialmente el objetivo de este tipo de celebraciones y se preguntó qué beneficios concretos obtiene el país a través de esas actividades.



“¿Cuál es el beneficio que el uruguayo obtiene a través de esta diplomacia tan absurda?”, planteó.



El diputado aclaró que no está en contra de que las embajadas organicen encuentros y recepciones, pero consideró que deberían estar orientados principalmente a generar oportunidades comerciales y económicas para Uruguay.



“No estoy en contra de que las embajadas hagan diplomacia y hagan cócteles con empresarios uruguayos y argentinos para hacer negocios. Ese es el rol de la diplomacia. Ahora, hacer una mega fiesta como se hizo en Buenos Aires me parece un contrasentido en un momento en donde acá en Uruguay hay dificultades de todo tipo”, afirmó.



También cuestionó la selección de los invitados y sostuvo que, desde su perspectiva, deberían priorizarse los vínculos con empresarios, inversores y personas que puedan contribuir al desarrollo económico del país.



“Si fuera embajador del Uruguay en cualquier país, priorizaría los vínculos comerciales. Invitaría a los empresarios, a quienes hacen negocios en nuestro país, a quienes tienen inversiones aquí”, manifestó.



En ese sentido, calificó el evento como una actividad de “diplomacia de canapé” y expresó sus dudas sobre los beneficios que pudo haber generado para Uruguay.



“Esto me parece que es más una fiesta farandulera, diplomacia de canapé, como le llamo yo, que francamente tengo duda de que le reporte beneficios al país”, sostuvo.



También se planteó la posibilidad de que la presencia de figuras del espectáculo argentino pudiera responder a objetivos turísticos y de promoción de Uruguay, teniendo en cuenta la importancia del mercado argentino para el país.



Al respecto, Schipani reconoció que anteriormente se realizaron recepciones con artistas y personalidades conocidas, pero marcó diferencias con la magnitud de esta celebración.



“Hubo un evento más o menos de esa magnitud que usted señala, en el que fue el presidente de la República en la época, en ese entorno, 200, 300 personas, que ya es un montón de gente. Ahora, 1.200 invitados es como un poco mucho”, afirmó.



El diputado también hizo referencia a los costos que puede implicar una recepción de esas características, que incluye servicio gastronómico, bebidas, personal y otros gastos de organización.



“Todos hemos organizado algún evento alguna vez. Imaginémonos cuánto puede costar un evento para 1.200 personas. Que además se trata de un evento diplomático, con gente de alto nivel. No le das una feta de mortadela y un pancito. Es un evento que tiene platos fríos, platos calientes, bocaditos, bebidas alcohólicas, mozos”, expresó.



Schipani insistió en que el objetivo del pedido de informes es conocer el monto destinado a la celebración y determinar qué resultados concretos tuvo para el país.



“Me intriga saber cuánto gastó el Ministerio de Relaciones Exteriores en este tipo de eventos, en el marco, reitero, de un contexto de restricciones económicas, de que no hay recursos para atender problemas que aquejan a los uruguayos”, señaló.



Por último, el legislador amplió sus cuestionamientos al funcionamiento de la diplomacia y sostuvo que las actividades de las embajadas deberían tener un enfoque más definido hacia los intereses económicos y comerciales del país.



“Yo no creo en la diplomacia de canapé, que supone de fiestas en fiestas. Creo que la diplomacia tiene que cumplir un rol con un perfil claramente comercial y económico, más allá de otros roles como puede ser el cultural, pero fundamentalmente orientado en obtener beneficios para el país”, afirmó.



En el caso de Argentina, mencionó especialmente la importancia del turismo y la posibilidad de atraer inversiones de empresarios de ese país.



A su entender, existen otros mecanismos más efectivos para establecer contactos y generar oportunidades sin necesidad de organizar grandes recepciones.



“Lo que creo es que está faltando foco y está faltando priorización en una Cancillería como la uruguaya, que tiene recursos escasos”, sostuvo.



Finalmente, comparó la situación de Uruguay con la de otros países que cuentan con mayores recursos para financiar este tipo de actividades.



“Otros países pueden darse el gusto de hacer grandes eventos. Uruguay tiene pocos recursos, pocas balas, hay que saber utilizarlas correctamente”, concluyó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

Escuchar Audio: Su navegador no soporta la reproducción de audio.