Punta del Este volverá a convertirse en escenario de un encuentro internacional de relevancia política y económica cuando el presidente Yamandú Orsi se presente ante empresarios y representantes institucionales de distintos países de Europa y América del Sur.



La actividad se realizará el miércoles 2 de diciembre en el Centro de Convenciones de Punta del Este, bajo el lema «Del Acuerdo a los negocios, el comercio y las inversiones», y constituirá una de las principales instancias empresariales vinculadas a las reuniones del Mercosur que tendrán lugar en Uruguay durante los primeros días de diciembre.



La presencia del mandatario uruguayo otorgará especial relevancia política al encuentro, que buscará transformar las oportunidades abiertas por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en proyectos concretos de inversión y cooperación económica.



El foro reunirá a autoridades institucionales, representantes de organismos financieros internacionales y referentes empresariales de ambas regiones.



Uno de los principales objetivos será analizar las posibilidades que ofrece el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, especialmente en materia de intercambio comercial, inversiones y cooperación entre empresas.



La actividad permitirá establecer contactos entre representantes del sector privado, identificar oportunidades de negocios y promover nuevas relaciones económicas entre los países integrantes de ambos bloques.



El Primer Foro Empresarial MERCOSUR–Unión Europea es organizado conjuntamente por la Unión Europea y el Gobierno de Uruguay, que ejerce la Presidencia Pro Tempore del Mercosur.



La actividad cuenta con el respaldo de importantes instituciones financieras y organismos de promoción de inversiones, entre ellos:



CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.



Banco Europeo de Inversiones (BEI).



Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Uruguay XXI.



La participación de estas instituciones permitirá abordar las posibilidades de financiamiento y cooperación para proyectos empresariales y de inversión vinculados al intercambio entre ambas regiones.



TRES JORNADAS DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL PARA URUGUAY



El encuentro de Punta del Este será la primera de tres instancias internacionales previstas para los primeros días de diciembre. El miércoles 2 se desarrollará el foro empresarial en el Centro de Convenciones de Punta del Este.



El jueves 3 está prevista la realización del primer Consejo MERCOSUR–Unión Europea correspondiente al Acuerdo Comercial Interino.



Finalmente, el viernes 4 de diciembre tendrá lugar en Montevideo la 69.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que reunirá a las máximas autoridades de los países participantes.



Estas reuniones colocarán a Uruguay en el centro de la agenda política y comercial regional.



PUNTA DEL ESTE SEDE DE UN EVENTO QUE LO PROYECTA INTERNCIONALMENTE



La elección de Punta del Este para desarrollar el foro empresarial representa una nueva oportunidad de posicionamiento internacional para el principal balneario uruguayo.



El Centro de Convenciones recibirá a empresarios, autoridades y representantes de instituciones financieras internacionales, en una actividad que también tendrá repercusiones para los sectores turístico, hotelero, gastronómico y de servicios de Maldonado.



El encuentro se desarrollará en momentos en que el Mercosur y la Unión Europea buscan avanzar en la implementación de sus acuerdos comerciales y generar nuevas oportunidades de intercambio económico.

Firma editorial: Redacción FM GENTE