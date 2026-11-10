Edil Estela pidió como ferviente hincha de Peñarol que simpatizantes dejen de vandalizar espacios públicos en Maldonado

Las pintadas fueron constatadas en diferentes zonas de Maldonado, entre ellas la perimetral, Camino Lussich, Cerro Pelado, avenida Wilson Ferreira Aldunate y las inmediaciones del realojo Kennedy.
Desde la Intendencia informaron que las cuadrillas municipales ya se encuentran trabajando para reparar los daños y recuperar los espacios afectados.
Durante la entrevista, Estela consideró que los integrantes de ambas parcialidades deberían reunirse y colaborar en la reparación de los lugares intervenidos.
El edil recordó que Maldonado es un departamento turístico y destacó la importancia de mantener los espacios públicos en buenas condiciones, especialmente ante la proximidad de la temporada de verano.
Foto: Intendencia Maldonado