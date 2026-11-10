“Hace un año estaba en una cama sin poder caminar”: el testimonio de una de las atletas homenajeadas en la Junta Departamental

La Comisión de Deporte y Juventud de la Junta Departamental de Maldonado realizó ayer lunes una sesión extraordinaria para reconocer a deportistas del departamento que participarán en competencias internacionales de natación adaptada y patinaje artístico.



Las dos agrupaciones deportivas reconocidas fueron el club de patín Juntos Sobre Ruedas - cuyas 28 patinadoras competirán en el Sudamericano de Patinaje Artístico en Viña del Mar, Chile – y Atletas Especiales Región Este - 32 atletas que participarán en el Campeonato Nacional de Natación Adaptada en Córdoba, Argentina-.



Fabiola, una joven nadadora venezolana de 21 años e integrante de Atletas Especiales Región Este, brindó en rueda de prensa su testimonio de resiliencia.



“Yo hace un año estaba en una cama sin poder caminar, entonces estar tan lejos de acá y bueno, haciendo algo tan hermoso como es el deporte fue totalmente increíble”, expresó.



La atleta detalló los nervios previos, pero resaltó el quiebre que significó el apoyo de sus compañeros en el agua: “Era increíble que yo iba nadando y sentía que capaz que no podía más, y escuchaba los gritos que me decían 'dale que vos podés seguir'. Ahí otra vez tenía más energía y seguía. Es hermoso, después de estar en una cama de hospital. Mi vida estuvo un año en pausa y ahora tengo esta oportunidad”, manifestó.



Fabiola agradeció especialmente a la profesora Serrana Hernández, quien la impulsó a inscribirse en las pruebas de 100 metros demostrándole que sus límites estaban mucho más lejos de lo que pensaba. “Me demostró que podía más de lo que me creía capaz y eso es hermoso”.



También destacó “el ambiente que se genera, la inclusión hice amistad con la chica con la que competí que es tremenda nadadora también. La verdad que todo fue muy lindo y es una experiencia inolvidable, es algo que tienes que vivirlo para poder expresarlo realmente con palabras”, concluyó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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