Elección reñida en Brasil: Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio y Lula lo sigue de cerca

Los colegios electorales de Brasil cerraron este domingo a las 17:00 horas y comenzó el recuento electrónico de votos de las elecciones presidenciales, regionales y legislativas.



Con el 84,96% del escrutinio, Flávio Bolsonaro lidera la elección con el 48,47% de los votos, seguido por Luiz Inácio Lula da Silva, que obtiene el 43,49%.



Unos 158,7 millones de brasileños estaban habilitados para votar. Además de elegir al próximo presidente, los ciudadanos votaron por 27 gobernadores, 513 diputados, dos tercios del Senado y representantes de las asambleas legislativas regionales.



Si ninguno de los candidatos a la Presidencia supera el 50% de los votos válidos, los dos más votados deberán enfrentarse en una segunda vuelta, prevista para el domingo 25 de octubre.



Las proyecciones, pasadas las 19:00 horas, comenzaron a señalar cada vez con mayor certeza que habrá una segunda vuelta.

Volver atrás