Un presunto hurto terminó con un detenido y un policía mordido en Punta Shopping

El hecho se registró próximo al mediodía, cuando desde el centro comercial se solicitó la presencia policial a través del Servicio de Emergencias 9-1-1. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al hombre retenido por personal de seguridad del establecimiento.



Sin embargo, durante el procedimiento para constatar si presentaba lesiones adoptó una actitud agresiva e intentó atacar al personal médico y de enfermería, por lo que fue llevado a una dependencia policial sin que pudiera concretarse la evaluación médica.



Durante el forcejeo posterior, uno de los policías recibió una mordedura en un miembro inferior.



El funcionario manifestó que no necesitaba asistencia médica y tampoco presentó denuncia por lo ocurrido.



El hombre permanece detenido y quedó a disposición de la Seccional 10.ª de Punta del Este, cuyos efectivos continúan trabajando en el caso.

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