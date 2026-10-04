Violenta colisión en San Carlos dejó a un joven de 19 años lesionado

Un siniestro de tránsito se registró sobre las 5:50 de este domingo, en la intersección de las calles Fernández Chávez y Maldonado, en la ciudad de San Carlos.



Según información policial aportada a FM GENTE, mediante un llamado al servicio de emergencias 9-1-1 se tomó conocimiento del hecho. Al concurrir al lugar, efectivos constataron una colisión entre una moto, conducida por un joven de 19 años, y una camioneta Chevrolet Pick Up, conducida por un hombre de 24 años.



Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto resultó lesionado y presentó doble fractura de miembro inferior izquierdo. Fue asistido en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado a un centro de salud.



El conductor de la camioneta y su acompañante resultaron ilesos.

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