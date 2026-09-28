Un eucaliptus de gran porte cayó y cortó Camino Los Ceibos: así fue el operativo para despejarlo

Un eucaliptus de gran porte cayó durante la madrugada de este lunes 28 y bloqueó Camino Los Ceibos, a la altura de las canchas de LIFFA Club.



Sobre las 4 de la mañana, Bomberos de San Carlos solicitó apoyo a la Intendencia de Maldonado para retirar el árbol y liberar la vía de circulación.



La IDM respondió de inmediato y concurrió al lugar con una retroexcavadora, un camión y una cuadrilla municipal. El trabajo permitió retirar el ejemplar y dejar nuevamente habilitado el camino.



Desde la Intendencia se recordó que, ante situaciones de emergencia, se puede llamar al 911, Bomberos al 4222 3777, CECOED al 091 710 109 o Atención a la Población de la IDM al 4222 3333.

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