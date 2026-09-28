La particular torta gigante de la Fiesta Nacional del Chorizo recreaba una antigua máquina de picar carne

Esta quinta edición de la Fiesta Nacional del Chorizo, llevada a cabo el fin de semana pasado en Pan de Azúcar, tuvo su tradicional torta gigante. Y una vez más, las pasteleras sorprendieron.



La torta de 60 kilos fue degustada por unos 400 comensales. En esta oportunidad, las realizadoras - participantes del curso de Pastelería Artesanal que se dicta en el comunal La Estación de Pan de Azúcar - recrearon una antigua máquina para picar carne y elaborar chorizos, sostenida sobre sus patas, utilizando técnicas de pastelería y modelado de torta en 3D.



La base de la torta fue una tabla con bizcochuelos de chocolate y vainilla, detalló la profesora del curso Natalia Rodríguez a FM GENTE, humedecidos con un sirope elaborado con aromas y sabores terrosos.



“Para lograrlo, utilizamos cascarillas de cacao y especias como canela, anís estrellado, almendras, clavo de olor, pimienta y ron”, puntualizó.



Además de la máquina de picar carne, las realizadoras recrearon una damajuana que fue realizada íntegramente en torta con sabor a vino. “Ambas piezas fueron cubiertas con ganache y fondant”, explicó Rodríguez.



Para la elaboración de ambas piezas se utilizaron 15 kilos de dulce de leche, 12 kilos de fondant, siete kilos de chocolate, tres litros de sirope, además de otros elementos necesarios, y demandó 25 horas de elaboración en distintas etapas.



“Buscamos obtener un acabado prolijo, con texturas firmes y detalles que permitieran representar los elementos de manera realista”, manifestó la profesora, quien añadió que el proyecto está inspirado en rendir homenaje a la tradición.

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