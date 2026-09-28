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Tránsito y Transporte
16:30

Motos por la vereda, un ciclista que se salvó de ser embestido y un monopatín que cruzó en rojo: las infracciones de la semana

La falta más reiterada sigue siendo la de conductores que no respetan la luz roja en semáforos.

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En el marco de la campaña de prevención realizada por la Intendencia de Maldonado, se expusieron más casos de conductas irresponsables constatadas por el sistema de fiscalización electrónica.

Los videos compartidos por el Departamento de Movilidad, muestran las infracciones cometidas en Av. Roosevelt y Los Alpes, Av. Joaquín de Viana y Av. España, Bulevar Artigas frente al Municipio de Maldonado, Rambla Claudio Williman y Lenzina.

En uno de los casos se puede apreciar como una moto circula por la acera con el fin de evitar la luz roja, al tiempo que en otro un monopatín eléctrico continúa su marcha a pesar de la señalización de detención. Otro de los videos muestra como un ciclista evitó ser embestido por u automóvil que cruzó en rojo.
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