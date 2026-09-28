El ex Enjoy se transforma en Fasano Península: cómo avanza el megaproyecto hacia fin de año

Javier Azcurra, director de Relaciones Institucionales de Enjoy Punta del Este, conversó con FM GENTE sobre una de las transformaciones edilicias más importantes del balneario.



“Es un gran cambio, no solamente para nosotros, sino para el destino. Lo venimos recorriendo con muchísimo compromiso con el destino, con nuestra gente, con nuestros equipos. Algunos cambios grandes que ya se empiezan a ver, otros que se van a ir viendo en las próximas semanas”, sostuvo Azcurra.



La reconversión en el nuevo Fasano Península, exhotel Enjoy y más antiguamente hotel Conrad, tendrá su primera presentación oficial a finales de año.



“Básicamente esta transformación tiene dos etapas. En diciembre vamos a estar presentando el nuevo hotel con 85 habitaciones, dos nuevos restaurantes, una renovación y un cambio de marca también para el parador Ovo Beach, y algunos espacios del mall que ya van a estar operativos para esta próxima temporada”, detalló el director.



“Ya para el segundo semestre del año próximo vamos a tener las 218 habitaciones ya operativas, estándar Fasano, vamos a tener el mall completo, todo ese espacio que creo que va a ser lo más transformador, un nuevo modelo de negocios que se incorpora a partir de la experiencia que tiene el grupo en la gestión de shoppings de alta gama, y vamos a tener una renovación del casino que se va a realizar de forma parcial”.



TRABAJADORES EN CONFLICTO



La Asociación de Funcionarios de Baluma (AFUB), sindicato que representa a los trabajadores de Enjoy Punta del Este, realizó movilizaciones y paros denunciando cambios en la gestión de las relaciones laborales impuesto por el grupo inversor brasileño JHSF, al tiempo que se declaró en conflicto.



El vocero del gremio, Juan Artega, reclamó sobre la “pérdida de ingresos de cientos de trabajadores debido al cierre de sectores, la suspensión de eventos y las obras de remodelación del complejo”.



Azcurra fue consultado al respecto en la Página Central de la Revista de FM GENTE y respondió que la empresa “es muy respetuosa con el derecho de los trabajadores a organizarse y a plantear sus inquietudes”.



“Hay muchas instancias de diálogo, sin ir más lejos, el lunes pasado hubo una reunión de cuatro horas entre el sindicato y Diego Bernal, gerente general, y Rodrigo Galvão, director ejecutivo. Se les mostró el proyecto, se les transmitió un poco las distintas etapas, hacia dónde estamos yendo”, señaló.



“Hay instancias de diálogo bipartita y tripartita. La empresa, obviamente, ha estado siempre cumpliendo el convenio colectivo en cada uno de sus aspectos, eso para nosotros es prioridad. Nuestro compromiso de mantener los empleos se ha cumplido a rajatabla y se viene cumpliendo”, sostuvo.



“Nuestro desafío está en sostener y defender la experiencia de los que nos visitan, también respetando y entendiendo las inquietudes de la asociación de trabajadores”, añadió.

Volver atrás