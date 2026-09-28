La primera Fiesta Nacional del Chivito ya tiene fecha oficial para octubre

La Fiesta Nacional del Chivito tendrá lugar el próximo sábado 3 de octubre, con el inicio del fin de semana del Patrimonio. Para el desarrollo del evento, la Avenida Gorlero se convertirá en peatonal, interrumpiéndose el tránsito vehicular desde las 8:00 de la mañana.



Si bien la propuesta abrirá sus puertas al público a las 14:00 horas, se espera que el punto más fuerte de la jornada se registre alrededor de las 19:00 horas, manifestó en rueda de prensa el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal.



El evento ofrecerá el típico plato puntaesteño en diversas variantes durante todo el día. Son 20 los restaurantes que participarán de la jornada.



Además de la propuesta gastronómica, el festival incluirá espectáculos en escenario, puntos dulces, selección de vinos y cervezas tradicionales, paseo comercial y entretenimiento para los más pequeños.

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