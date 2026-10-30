Comunicador difundió audios de WhatsApp con referencias sexuales sobre una periodista y fue condenado

Un comunicador de Cerro Largo fue condenado por difamación a través de medios informáticos, luego de que se denunciara la difusión de audios de WhatsApp con referencias a aspectos sexuales de una periodista.



El condenado es Rody Silva y la denunciante es Silvia Techera, periodista de ese departamento.



Según informó la Jefatura de Policía, la investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la representación legal de Techera. El caso fue investigado por el Departamento de Delitos Informáticos del Área de Investigaciones I, bajo la dirección de la Fiscalía Letrada Departamental de 1.º Turno.



De acuerdo con la denuncia, los audios fueron creados y difundidos sin autorización en grupos de WhatsApp integrados mayoritariamente por hombres. En ellos se hacían referencias a la vida sexual de la periodista, con el objetivo de afectar su honor.



Luego de la investigación, el comunicador llegó a un acuerdo con la Fiscalía mediante un proceso abreviado. La Justicia lo condenó como autor de un delito de difamación a cuatro meses de prisión, que cumplirá en régimen de libertad a prueba.



Durante ese período deberá cumplir distintas medidas, entre ellas fijar domicilio y presentarse una vez por semana ante la seccional policial correspondiente.



Tras conocerse la condena, Techera publicó una reflexión en sus redes sociales. Allí cuestionó a quienes, pese a tener formación académica, todavía tienen que aprender sobre dignidad, sensibilidad y respeto.



Además, afirmó que no aceptará que intenten humillarla o descalificarla mediante expresiones misóginas, discriminatorias y machistas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE