Falleció en Punta del Este el “Negro” González Oro

González Oro estaba radicado desde hacía varios años en Punta del Este, donde había elegido establecerse luego de una extensa carrera en los medios de su país.



Fue una de las voces más reconocidas de la radio argentina y alcanzó gran popularidad al frente de El oro y el moro, en Radio 10. Su trayectoria, de casi cuatro décadas, incluyó además numerosos ciclos de radio y televisión.



La noticia de su fallecimiento fue confirmada este mediodía por FM GENTE con fuentes médicas.



Oro contaba con antecedentes de salud, entre ellos diabetes y una intervención quirúrgica cardíaca realizada aproximadamente diez años atrás. Sin embargo, no se estableció relación causal con el fallecimiento, cuya determinación corresponderá a las actuaciones médico-legales.



Luego de que los equipos médicos constaten su deceso se puso en conocimiento a la Fiscalía de 2º Turno.



Foto: Visita de González Oro a FM GENTE año 2010

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