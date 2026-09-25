Falleció en Punta del Este el “Negro” González Oro

Fue una de las voces más reconocidas de la radio argentina y alcanzó gran popularidad al frente de El oro y el moro, en Radio 10. Su trayectoria, de casi cuatro décadas, incluyó además numerosos ciclos de radio y televisión.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada este mediodía por FM GENTE con fuentes médicas.
Oro contaba con antecedentes de salud, entre ellos diabetes y una intervención quirúrgica cardíaca realizada aproximadamente diez años atrás. Sin embargo, no se estableció relación causal con el fallecimiento, cuya determinación corresponderá a las actuaciones médico-legales.
Luego de que los equipos médicos constaten su deceso se puso en conocimiento a la Fiscalía de 2º Turno.
Foto: Visita de González Oro a FM GENTE año 2010