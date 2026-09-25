Mides analiza alternativas para el refugio de ruta 39: “No es lo deseable mantener un dispositivo de esas características todo el año”

La situación del refugio ubicado sobre ruta 39 fue uno de los temas abordados por Paula Caballero, directora departamental del Mides, en diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE.



Caballero explicó que desde el Mides, tanto a nivel departamental como nacional, entienden que abrir cada vez más centros de 24 horas no necesariamente resuelve el problema de fondo.



“Sin duda es un tema que apalea y ayuda a que esas personas tengan un lugar, un espacio digno donde estar”, señaló. Sin embargo, aclaró que mantener durante todo el año un centro con las características actuales no es el modelo que pretende desarrollar el organismo.



“En un mismo lugar que antes era una cancha de fútbol 5, ahora es un galpón enorme, conviven 150 personas. No es lo deseable para nosotros trabajar como queremos trabajar, en el marco de las trayectorias de salud mental, con perspectiva de derechos humanos, mantener un dispositivo de esas características todo el año”, explicó.



Ante la consulta sobre el riesgo de que el refugio termine funcionando como un “depósito de gente”, Caballero coincidió con el planteo y explicó las dificultades que implica trabajar durante todo el año con una cantidad tan importante de personas en un mismo espacio.



“Es complejo poder trabajar durante todo un año con las personas cuestiones vinculadas a los hábitos, la convivencia y demás”, afirmó.



También señaló que las características del lugar terminan condicionando la atención. “La infraestructura también condiciona las capacidades de atención, las condiciones de trabajo también para los propios trabajadores y trabajadoras que están allí, y obviamente también para los propios usuarios”, sostuvo.



Caballero aseguró que el Gobierno nacional cuenta con presupuesto para analizar otras alternativas y que el Mides continúa trabajando en ese sentido.



Al mismo tiempo, adelantó que existe voluntad de mantener el diálogo con la Intendencia de Maldonado y que próximamente buscarán concretar una reunión con el intendente.



“Tenemos también próximamente que articular una reunión con el propio intendente”, indicó, y agregó que ya han transmitido las voluntades institucionales y políticas de continuar trabajando sobre el tema.



El objetivo, explicó, es analizar durante este mes qué alternativas pueden desarrollarse y avanzar hacia una política que no dependa de una administración determinada.



“Que trascienda los gobiernos de turno”, planteó Caballero, y sostuvo que la intención es construir “políticas públicas de fondo” que permitan trabajar sobre la problemática a mediano y largo plazo.

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