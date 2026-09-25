Intendencia y Fucvam firman convenio de tierras para adjudicar terrenos a cooperativas

La firma del convenio de tierras entre la Intendencia de Maldonado y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), llevada a cabo este viernes, permitirá que las cooperativas accedan a tierras para poder construir viviendas.



La Intendencia apoyará económicamente a las cooperativas subsidiando el valor del suelo. Esto significa que, al momento de concretar la compraventa, la cooperativa pagará un precio menor al del mercado.



Anteriormente, la Intendencia adjudicaba los terrenos de forma individual a cada cooperativa que lo solicitaba y con este convenio, explicó el director de Vivienda Alejandro Lussich, la tierra se entrega directamente a la federación de cooperativas. La Fucvam será la encargada de coordinar la distribución de la tierra entre las cooperativas asociadas.



En esta fase inicial se otorgarán 10 hectáreas de terreno, detalló el jerarca en rueda de prensa, que al dividirse darán lugar a unas 15 fracciones.



Las tierras asignadas se encuentran en la zona de Camino al Pantanal, situadas antes de llegar a Urbanización al Norte.



“Este es un logro muy importante para nuestra federación y para las cooperativas de Maldonado, fruto de la organización, la perseverancia y la lucha colectiva”, expresó la organización gremial a través de sus redes sociales.





Foto: FM GENTE

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