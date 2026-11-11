Los Fatales fueron homenajeados en la Cámara de Diputados por sus 30 años de trayectoria

La Cámara de Representantes rindió homenaje este miércoles 11 de noviembre a Los Fatales, en reconocimiento a sus 30 años de trayectoria y su aporte a la música popular uruguaya.



La iniciativa fue promovida por el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian, con el objetivo de destacar la trayectoria de la agrupación liderada por Fabián “Fata” Delgado, que desde 1996 se ha convertido en uno de los referentes de la música tropical nacional.



Delgado estuvo presente en el Palacio Legislativo y siguió el homenaje desde uno de los balcones del recinto parlamentario, acompañado por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse.



La ceremonia incluyó intervenciones de legisladores en la Cámara de Diputados. Además, estaba prevista una conferencia de prensa en la antesala del recinto, con la participación de Jisdonian y Delgado.



A lo largo de tres décadas, Los Fatales lograron consolidar un repertorio de canciones que acompañaron fiestas y celebraciones de varias generaciones de uruguayos.



El reconocimiento parlamentario se realizó a pocos días del espectáculo que la banda ofrecerá el próximo 22 de noviembre en el Antel Arena, como parte de los festejos por sus 30 años de historia.







Foto cedida a FM GENTE

Firma editorial: Redacción FM GENTE