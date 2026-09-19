Fundación Tenis Uruguay celebra 21 años de trayectoria

La fundación comenzó como un plan piloto, implementándose con 20 escolares para evaluar su viabilidad y en la actualidad son más de 700 los participantes activos. El objetivo siempre ha sido el mismo: enseñar valores, compañerismo y respeto a través de la práctica del tenis.



El proyecto socioeducativo es gratuito y tiene su sede en el Club del Bosque. Además de la práctica del deporte, los menores reciben acompañamiento y seguimiento escolar. La fundación imparte clases en las escuelas y mantiene una comunicación constante con maestros y directores. “Para poder asistir tiene que notarse académicamente un esfuerzo y un trabajo en los chicos también”, puntualizó uno de los integrantes de la fundación.



Sus impulsores no buscan formar campeones de torneo, sino que su objetivo es que cada niño permanezca en el sistema educativo, se vincule con su comunidad y cuente con oportunidades que le permitan elegir su proyecto de vida.



La fundación se sostiene a través de diversas fuentes de financiamiento. Desde sus inicios, cuenta con el respaldo fundamental de Gerdau Laisa, la principal empresa siderúrgica de Uruguay. A medida que el proyecto se expandió, la organización amplió sus alianzas. En la actualidad, recibe apoyo del Ministerio de Educación y Cultura y de diversas empresas privadas, además de la colaboración constante del Club del Bosque.



El próximo viernes 2 de octubre a las 20:00 horas, la fundación conmemorará sus 21 años de trayectoria con una cena de gala en el Salón Augusta del Club del Lago. Para reservar tickets y obtener más información, los interesados deberán comunicarse al número de WhatsApp 099 814 033.

Volver atrás