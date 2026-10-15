Firmaron convenio para ampliar el Hospital de Maldonado: la Intendencia cederá terrenos linderos

Las máximas autoridades de ASSE y de la Intendencia de Maldonado firmaron este jueves un comodato para avanzar en el proyecto de remodelación y ampliación del Hospital de Maldonado.



El convenio de cooperación interinstitucional tiene el objetivo de generar las condiciones para concretar una transformación de la infraestructura hospitalaria, mediante la construcción de un nuevo edificio adyacente al actual y la refacción de las instalaciones existentes.



La Intendencia de Maldonado donará a ASSE un conjunto de predios linderos al hospital, de casi 5.100 metros cuadrados, que serán destinados a la construcción de un nuevo edificio anexo al hospital actual.



Este proyecto edilicio integral contempla la construcción de un banco de leche y la ampliación de la capacidad de camas. Asimismo, incluirá una sala de emergencias con cuatro puestos, 37 consultorios, paneles solares y una planta de oxígeno, entre otras mejoras de infraestructura.



La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, dijo en rueda que la ampliación del Hospital de Maldonado “es una de las prioridades” de esta administración para que toda la población “viva donde viva tenga garantizada las máximas condiciones de atención”.



Por su parte, el intendente de Maldonado Miguel Abella manifestó que “hoy ponemos la piedra más liviana de los años que va a llevar la obra, es el inicio de algo que era necesario”.



"Me gusta pensar en el día de mañana, cuando la obra esté finalizada y aporte al crecimiento de Maldonado", añadió el jerarca.

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