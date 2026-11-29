La Armada Nacional coordinó este domingo un operativo de evacuación médica en alta mar para asistir a un tripulante de 74 años que presentó un cuadro de salud mientras se encontraba a bordo del buque pesquero "Ponta das Bombas II", de bandera uruguaya.



El llamado de emergencia fue recibido a las 14:15 horas por el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar (MRCC). El hombre presentaba fuertes dolores en el pecho, vómitos y síntomas febriles desde la mañana.



Según se informó, el tripulante cuenta con antecedentes cardiovasculares: en 2012 se le colocó un stent y en 2014 fue sometido a tres bypass cardíacos. Tras una evaluación médica a distancia, se recomendó su evacuación inmediata para recibir asistencia en tierra y evitar posibles complicaciones.



Ante esta situación, se activó un operativo que involucró medios navales y aeronavales, además del apoyo de la Fuerza Aérea Uruguaya.



A las 15:52 horas zarpó desde el puerto de La Paloma la lancha de búsqueda y rescate R.O.U. 53 "Isla Farallón", mientras que a las 18:20 despegaron desde la Base Aeronaval N.º 2 las aeronaves B-200 de la Aviación Naval y B-212 de la Fuerza Aérea.



El tripulante fue finalmente embarcado en un helicóptero para su traslado a la Base Capitán Carlos Curbelo, en Maldonado, cuyo arribo está previsto para las 20:20 horas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE