Como informó FM GENTE, una mujer de 36 años murió ahogada este miércoles en Playa Chihuahua pese a los esfuerzos de bañistas y personal médico por reanimarla luego de rescatarla del mar.



La víctima era Graciela Mayer, una empresaria gastronómica oriunda de Viale, una localidad de Entre Ríos, Argentina.



Mayer había entrado al agua junto a su pareja, también de nacionalidad argentina y de la misma edad, quien logró salir por sus propios medios luego de ser ambos arrastrados por una ola.



La víctima y su hermano Fabián Mayer eran propietarios de tres comercios vinculados al rubro gastronómico. Otro de los emprendimientos de la mujer era un salón de fiestas en su ciudad natal llamado “Atenas”.



Uno de esos establecimientos gastronómicos, Victorino Bar & Lounge, comunicó a través de sus redes sociales: “Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se deben realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina”.



“La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil”, agregaron en el comunicado.



Por su parte, su hermano Fabián señaló al medio El Once que la pareja había viajado a Maldonado hacía una semana y que tenía previsto regresar este jueves a Entre Ríos. “Graciela junto a su pareja ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir. La rescataron y trataron de reanimarla, pero ya no respondía”. Añadió que su pareja tuvo que ser trasladada en estado de shock a un centro de salud de la zona.



La Fiscalía de turno, a cargo del Dr. Robles, fue quien asumió el caso y dispuso determinadas diligencias como tomar declaraciones a testigos y al hombre involucrado.

Firma editorial: Redacción FM GENTE