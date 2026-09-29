¿Vuelve a la cárcel? Fiscalía pidió revocar la prisión domiciliaria de Tatiana Marset: conocé el motivo

La Fiscalía de Santa Cruz, Bolivia, solicitó formalmente revocar la detención domiciliaria de Tatiana Marset, hermana de Sebastián Marset, luego de un informe de los custodios que señala un presunto incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.



Marset salió de la cárcel de Palmasola el pasado 19 de agosto, luego de que la Justicia le concediera la detención domiciliaria. Entre las condiciones establecidas se encuentra la obligación de permanecer en su domicilio entre las 20:00 y las 6:00, bajo vigilancia policial.



El pedido de la Fiscalía surgió después de que Tatiana Marset fuera vista en distintos sectores de un evento, incluso durante un remate. Las imágenes difundidas generaron dudas sobre si había cumplido las restricciones de su arresto domiciliario.



El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que los custodios elaboraron un informe sobre la situación y que este fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial.



La Fiscalía pidió que se revoque la medida y se apliquen medidas más gravosas, lo que podría incluir su regreso a la cárcel de Palmasola. La decisión, sin embargo, corresponde al juez que lleva la causa.



Tatiana Marset fue detenida en marzo junto a otras personas en Bolivia y es investigada por presuntos delitos, entre ellos tráfico ilícito de armas y asociación delictuosa. Permaneció más de cinco meses en Palmasola antes de acceder a la detención domiciliaria.



La propia Marset sostuvo que no participó en ningún remate en horario nocturno y afirmó que había abandonado el evento a las 19:00, por lo que corresponde ahora a la Justicia determinar si efectivamente incumplió las condiciones de su detención domiciliaria.

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