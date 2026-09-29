Familia busca a un hombre argentino que fue visto en Sauce de Portezuelo y se dirigía hacia Punta Negra

La familia de Nahuel Ezequiel Sarzar, un hombre oriundo de Mendoza, Argentina, busca conocer su paradero y saber si se encuentra bien.



Según informaron sus familiares, Nahuel estaba buscando trabajo en puertos. El domingo fue visto en Sauce de Portezuelo, donde llevaba una mochila y bolsos, además de una Biblia.



De acuerdo con el testimonio de una persona que habló con él, el hombre dijo que era de Mendoza y que buscaba llegar a Montevideo. También preguntó por un puerto cercano donde pudiera trabajar por el día. Le recomendaron Piriápolis y posteriormente continuó caminando en dirección a Punta Negra.



El último dato difundido lo ubica en el departamento de Maldonado.



La familia pide compartir la información para poder localizarlo. Nahuel tiene tatuados en el cuello los nombres de sus padres, José y Ruth, a ambos lados, y en el frente el nombre de su hijo, Demir, escrito en hebreo.



Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse a los teléfonos +54 261 301 7952 o 095 732 844.

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