Gobierno analiza postergar hasta marzo el Imesi para los autos eléctricos

El gobierno analiza postergar la entrada en vigencia del nuevo esquema del Imesi para los automóviles eléctricos, inicialmente prevista para enero. La aplicación podría aplazarse uno o dos meses y comenzar eventualmente en marzo.



El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estudia esa posibilidad luego de recibir planteos de importadores por atrasos en la llegada de vehículos, vinculados a dificultades registradas en el puerto.



“No tenemos problema de flexibilizar uno o dos meses la entrada en vigencia”, afirmó Sánchez, en declaraciones que recoge Montevideo Portal.



Ante la consulta concreta de si el nuevo régimen podría comenzar a aplicarse en marzo, respondió: “Probablemente sí”, aunque aclaró que Economía todavía está analizando la situación antes de adoptar una resolución.



EVITAR PERJUICIOS A UIENES YA COMPRARON



El punto central de la eventual postergación está en los vehículos que fueron adquiridos bajo las condiciones actuales, pero que podrían ingresar al país después de que comience a regir el nuevo esquema tributario debido a retrasos ajenos al comprador.



Sánchez sostuvo que el objetivo es evitar que esas personas terminen pagando un impuesto mayor por una demora que no les corresponde.



“Esto no es un problema de las empresas, es un problema de los consumidores”, señaló.



De esta forma, el gobierno no plantea modificar el nuevo régimen de Imesi, sino conceder un período adicional antes de su aplicación para contemplar las unidades que están en proceso de importación.



GOBIERNO DEFIENDE EL CAMBIO



Sánchez defendió además la decisión de modificar la tributación de los eléctricos y aseguró que estos vehículos continuarán recibiendo beneficios fiscales. Según indicó, durante el último año se dejaron de recaudar más de US$ 100 millones por las exoneraciones de Imesi aplicadas a los autos eléctricos.



“Todos los autos eléctricos del Uruguay tienen subsidio al Imesi. Lo único que se hizo es un ajuste en donde algunos van a pagar un poquito más, pero siguen teniendo un subsidio”, afirmó.



La decisión final queda ahora en manos del Ministerio de Economía y Finanzas, que deberá determinar si mantiene enero como fecha de entrada en vigencia o concede la prórroga que podría llevar la aplicación del nuevo Imesi hasta marzo.



En Uruguay, los autos eléctricos ya representan el 48% de las ventas de vehículos livianos (3.070 unidades en septiembre de 2026), superando a los nafteros y consolidando al país como líder regional en movilidad eléctrica.

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