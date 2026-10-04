Golpe a una red que ingresaba drogas a las cárceles: hubo allanamientos en Maldonado y hay 11 detenidos

En el marco del operativo se realizaron 11 allanamientos en distintos puntos de Rocha, San José, Maldonado, Chuy y Cebollatí. Las actuaciones también incluyeron dos requisas, una en la cárcel de Rocha y otra en Las Rosas de Maldonado.
Durante los procedimientos fueron incautadas sustancias estupefacientes, celulares y otros elementos considerados relevantes para la investigación.
El operativo contó con la participación de efectivos de distintas unidades de la Jefatura de Rocha, además de personal del INR de Rocha y Maldonado y de las Direcciones de Investigaciones de Maldonado y San José.
En total, 11 personas fueron detenidas en el marco de las actuaciones. Todas serán conducidas este domingo a sede de Fiscalía.