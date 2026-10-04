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Maldonado, detenidos, Las Rosas
Policiales y Judiciales
14:50

Golpe a una red que ingresaba drogas a las cárceles: hubo allanamientos en Maldonado y hay 11 detenidos

La investigación estuvo a cargo de la Policía de Rocha y permitió realizar 11 allanamientos en Rocha, San José, Maldonado, Chuy y Cebollatí. También se realizaron requisas en las cárceles de Rocha y Las Rosas, donde fueron incautadas drogas, celulares y otros elementos.

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Una investigación de la Brigada Departamental Antidrogas de Rocha, junto con la Dirección de Investigaciones, permitió desarticular una organización que se dedicaba al ingreso y comercialización de drogas en establecimientos penitenciarios.

En el marco del operativo se realizaron 11 allanamientos en distintos puntos de Rocha, San José, Maldonado, Chuy y Cebollatí. Las actuaciones también incluyeron dos requisas, una en la cárcel de Rocha y otra en Las Rosas de Maldonado.

Durante los procedimientos fueron incautadas sustancias estupefacientes, celulares y otros elementos considerados relevantes para la investigación.

El operativo contó con la participación de efectivos de distintas unidades de la Jefatura de Rocha, además de personal del INR de Rocha y Maldonado y de las Direcciones de Investigaciones de Maldonado y San José.

En total, 11 personas fueron detenidas en el marco de las actuaciones. Todas serán conducidas este domingo a sede de Fiscalía.
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