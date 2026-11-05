Gurméndez pidió la renuncia de Juan Castillo tras la interpelación: “Si a mí me hubiera ocurrido eso, creo que mi deber es renunciar”

La extensa interpelación al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, culminó en la madrugada de este jueves con la aprobación de una moción que declaró insatisfactorias sus explicaciones. La iniciativa fue presentada por Cabildo Abierto e Identidad Soberana y contó con el respaldo del Partido Nacional y el Partido Colorado.



Entrevistado en La Primera Página de La Revista de FM GENTE, el diputado Gabriel Gurméndez consideró que el resultado representa un fuerte cuestionamiento político al ministro y aseguró que, de encontrarse en su situación, presentaría la renuncia.



“Yo fui ministro, si a mí me hubiera ocurrido eso, creo que mi deber es renunciar”, expresó.



Gurméndez sostuvo que Castillo no está defendiendo el interés general, sino que responde a los intereses de la dirigencia sindical. En ese sentido, cuestionó sus posiciones sobre los despidos, los conflictos laborales y la propuesta de gravar con un 1% los patrimonios más elevados.



“El ministro más que ser el secretario del presidente de la República tiene un respaldo distinto”, afirmó, al señalar que Castillo ha mantenido posiciones contrarias a las del propio mandatario.



El legislador también destacó que la moción aprobada incluye planteos vinculados a la transparencia sindical, la libertad de los trabajadores para decidir sobre sus aportes, la presentación de estados contables y el voto secreto en las organizaciones sindicales. Recordó que presentó proyectos de ley sobre estos asuntos, aunque reconoció que no han avanzado en el Parlamento.



“Los ministros son los fusibles”



Durante la entrevista, Gurméndez sostuvo que el gobierno atraviesa un momento de debilitamiento y que Orsi debería evaluar modificaciones en su equipo ministerial.



“Los ministros son los fusibles. Cuando las gestiones no funcionan, que la responsabilidad caiga en el ministro, que es el que se cambia”, manifestó.



También extendió sus críticas a la seguridad pública y cuestionó la gestión del ministro del Interior, Carlos Negro, por la situación de violencia y la incorporación de efectivos policiales.



Respecto a las consecuencias de la votación parlamentaria, aclaró que la declaración de insatisfacción no implica automáticamente la salida de Castillo, ya que no se activó el mecanismo constitucional de censura.



Sin embargo, insistió en que el resultado debería ser considerado por el presidente al momento de evaluar la continuidad del ministro.



Finalmente, Gurméndez reconoció que el acompañamiento de Cabildo Abierto fue determinante para alcanzar la mayoría y señaló que, hasta el final de la sesión, existían dudas sobre la posición que adoptaría ese partido.

Firma editorial: Redacción FM GENTE