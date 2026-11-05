“Precioso el video pero ¿qué están haciendo con esto?”: edil cuestionó la efectividad de los videos de tránsito difundidos por la Intendencia

En declaraciones a La Página Central de la Revista de FM GENTE, el edil del Frente Amplio Pablo Cicero cuestionó la finalidad de la campaña audiovisual que la Intendencia implementa desde abril, donde difunde registros fílmicos de conductores que cometen infracciones de tránsito.



“La propia Intendencia te comparte los videos y uno se pregunta ¿qué están haciendo con esto? Precioso el video, buenísimo. ¿Lo que se está haciendo es para prevenir y para ordenar el tránsito o es para recaudar?”, cuestionó.



Asimismo, Cicero consideró que la solución radica en tener presencia en el territorio: "Entendemos que lo que tiene que haber es más presencia de inspectores de tránsito”.



“Sabemos que no es lo mismo ver a un inspector en una esquina, que enseguida vamos a ponernos atentos. Si estamos con el celular dejaremos el celular. Si no tenemos el cinto nos vamos a poner el cinto. Yo no pretendo tampoco que la política sea fiscalizadora sancionatoria, pretendo que la política sea fiscalizadora de presencia y de educación”, argumentó.



“UN RADAR NO TE EDUCA”



Maldonado cuenta con 55 radares activos y se prevé la instalación de 30 dispositivos más. “En Montevideo, con una población de un millón y medio de habitantes, con el parque automotor más grande del Uruguay, tienen 48”, señaló Cicero.



“El Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en rutas nacionales de todo el Uruguay tiene unos 18 radares. No hay proporcionalidad, no hay una relación”, enfatizó.



“Un radar no te educa, cumple su función puntual en el lugar donde se coloca. Seguramente todos hacen lo mismo: bajan la velocidad al llegar al radar, y después pasa el radar, siguen dándole a la pata, algunos más, algunos menos, pero seguramente muchos sin responsabilidad del caso. El radar lo único que te genera es una multa económica, no te genera una educación, una reflexión”, sostuvo.



Aclaró que no está en contra de estos dispositivos: "Me parece que es una herramienta que funciona y sirve para cumplir su objetivo, pero no puede ser la única herramienta de fiscalización que tengamos en el tránsito".



Finalmente, concluyó que la cantidad actual de radares es excesiva y que, en algunos casos, su ubicación es incluso “inadecuada”.



SEMÁFOROS EN AV. ROOSEVELT Y LITMAN



Cicero también dijo a FM GENTE que presentó un pedido de informes para conocer los motivos técnicos detrás de la instalación de los semáforos ubicados en el cruce de las avenidas Roosevelt y Litman.



El edil señaló que se trata de un equipamiento que ni siquiera está en una intersección tradicional, sino a mitad de cuadra y con una separación de apenas un par de cuadras entre sí.



“Ahora no tuvieron mejor idea que habilitarlos solo de una vía y la otra vía está intermitente, eso ha generado algún problema, incluso tuve la oportunidad de presenciar casi un accidente de tránsito allí”, reclamó.



Cicero explicó que la ciudadanía no asimila que el semáforo cambia de un solo lado. Cuando un conductor ve luz verde, asume que está habilitado para cruzar la calle completa, no solo media calzada. En este punto, tras avanzar la mitad de la vía, las personas quedan varadas e incertidumbre total, sin saber si el siguiente semáforo va a encenderse o si los vehículos que vienen van a frenar.



“Es un caos. Realmente no fue una idea muy razonable me parece”, criticó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE