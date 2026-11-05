Varios autos circularon contra flecha por calle 24 de Punta del Este en medio de errores de Google Maps y Waze

El intendente Miguel Abella aclaró que no existe una fecha confirmada para aplicar el nuevo sistema de circulación, debido a que todavía deben completarse aspectos técnicos y de planificación.
La Intendencia advirtió sobre la información que brindan las plataformas de navegación, ya que podría inducir a los conductores a tomar direcciones que actualmente no están habilitadas.
Hasta que las autoridades anuncien oficialmente la modificación, continuará vigente el flechado actual y los conductores deberán guiarse por la señalización instalada en la vía pública.