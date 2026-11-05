Varios autos circularon contra flecha por calle 24 de Punta del Este en medio de errores de Google Maps y Waze

Varios automóviles circularon este miércoles en sentido contrario al permitido por la calle 24 de Punta del Este debido a errores en las indicaciones de Google Maps y Waze, que muestran cambios en el tránsito que aún no fueron implementados por la Intendencia de Maldonado.



El intendente Miguel Abella aclaró que no existe una fecha confirmada para aplicar el nuevo sistema de circulación, debido a que todavía deben completarse aspectos técnicos y de planificación.



La Intendencia advirtió sobre la información que brindan las plataformas de navegación, ya que podría inducir a los conductores a tomar direcciones que actualmente no están habilitadas.



Hasta que las autoridades anuncien oficialmente la modificación, continuará vigente el flechado actual y los conductores deberán guiarse por la señalización instalada en la vía pública.

Firma editorial: Redacción FM GENTE