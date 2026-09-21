Detuvieron a una mujer acusada de robar celulares en comercios de Maldonado

El pasado 18 de setiembre, una mujer denunció el hurto de su celular en un comercio ubicado sobre calle Ituzaingó, en Maldonado.



Poco después, una funcionaria policial que se encontraba de franco interceptó a la presunta autora del hurto en la zona de semipeatonal Sarandí. Personal policial llegó al lugar y la mujer, de 48 años, fue trasladada a una dependencia.



La Policía informó que la detenida era investigada además por otros dos hechos similares. Uno ocurrió el 3 de mayo, cuando se registró un intento de hurto de un celular en un comercio de calle Román Guerra. El otro ocurrió el mismo 18 de setiembre, también como intento de hurto de un celular, en un local de calle Sarandí.



La Fiscalía de 1.º Turno dispuso distintas diligencias y la mujer fue llevada a sede judicial.



Finalmente, el 19 de setiembre, el Juzgado Letrado de 4.º Turno dispuso su formalización por la presunta comisión de tres delitos de hurto en régimen de reiteración real, dos de ellos en grado de tentativa, en calidad de autora.



Como medida cautelar, la Justicia dispuso 180 días de arresto domiciliario total.

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