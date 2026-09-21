Auto y camioneta quedaron a centímetros de chocar por una imprudencia: mirá los nuevos videos de la IDM

La Intendencia de Maldonado difundió nuevos videos registrados por el sistema de fiscalización electrónica del Departamento de Movilidad, donde se observan distintas infracciones cometidas por conductores.



Uno de los registros muestra a un auto y una camioneta que quedan a centímetros de chocar luego de una imprudencia en el tránsito.



Las imágenes corresponden a situaciones ocurridas en avenida José Batlle y Ordóñez y Francisco Aguilar, avenida Roosevelt y Londres, avenida España y Joaquín de Viana, y Rambla Claudio Williman y Lenzina.



Desde la IDM señalaron que una de las infracciones más frecuentes que aparece en los registros es el cruce de semáforos con luz roja, además de otras conductas consideradas especialmente graves.

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