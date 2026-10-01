Hasta el 25 de diciembre extendieron las medidas cautelares al conductor alcoholizado que fue imputado tras accidente fatal en enero

Por lo tanto se mantienen las medidas vigentes que establecen la obligación de fijar domicilio y comunicar cualquier cambio, el arresto domiciliario nocturno entre las 22:00 y las 06:00 horas, además de la prohibición de conducir vehículos motorizados. El conductor había sido imputado como presunto autor de un delito de homicidio culpable.



El hecho ocurrió el 29 de enero, cuando el automóvil conducido por el joven embistió a Juan Moyano, de 78 años, un reconocido médico argentino, que caminaba por la senda peatonal de la zona de la mansa. Tras el impacto, la víctima quedó debajo del vehículo y debió ser rescatada por efectivos policiales.



Posteriormente fue trasladada a un centro asistencial con lesiones de gravedad, entre ellas traumatismo de cráneo y fracturas, falleciendo horas más tarde.



El conductor declaró que perdió el dominio del vehículo tras impactar contra el cordón. La espirometría realizada luego del siniestro arrojó un resultado positivo de 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre.



Fuentes del caso informaron a FM GENTE tras la instancia, que se procura a un acuerdo abreviado, en caso que no se logre se presentará la acusación dentro del plazo de las medidas cautelares.

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