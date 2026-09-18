“Esta fuga se da en el marco de una autorización judicial”, dijo Negro sobre líder narco que se fugó de cárcel Las Rosas

El ministro Carlos Negro fue consultado por medios de la capital del país sobre la fuga de Giuliano Rocha Sánchez, recluso de cárcel Las Rosas que tenía autorización judicial para concurrir a una consulta odontológica y se retiró del establecimiento con tobillera electrónica. Una vez fuera de la cárcel, rompió el dispositivo y se fugó.



“Esta fuga se da en el marco de una autorización judicial”, declaró Negro. “Nosotros en lo que concierne a las decisiones de la Justicia no emitimos opinión por respeto a la separación de poderes”, añadió.



“Vamos a investigar a lo que concierne al Ministerio del Interior, no podemos adelantar ni opinar a aspectos que conciernen a otras instituciones”, enfatizó.



Giuliano Rocha Sánchez, líder narco de La Teja (Montevideo) estaba condenado a cinco años de prisión luego de haber sido detenido en 2025 en el marco de la denominada Operación Babel. Su fuga, ocurrida el pasado 3 de setiembre, fue difundida este jueves por el periodista Ignacio Álvarez a través de su programa "Todo se sabe", emitido por YouTube.

Volver atrás