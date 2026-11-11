Edil del PC pidió fiscalizar a quienes no levantan la materia fecal de sus perros: "La gente juega a la más cómoda"

El edil del Partido Colorado, Omar Messano, planteó la necesidad de reforzar los controles sobre la tenencia responsable de animales en Maldonado, tanto en los espacios públicos como en las playas de cara a la próxima temporada de verano.



Uno de los principales problemas señalados por el curul es la presencia de materia fecal de perros en veredas, plazas, parques y otros espacios verdes. Recordó que el Digesto Departamental, a través del decreto 3908, artículo D.622, establece que los propietarios deben recoger y disponer adecuadamente de los excrementos de sus animales.



Sin embargo, consideró que la normativa no se cumple porque no existe una fiscalización efectiva. Por ese motivo, adelantó que planteará el tema ante el área de Gestión Ambiental de la Intendencia para buscar una solución.



Como ejemplo, mencionó el caso de Montevideo, donde existen controles y multas por incumplir esta obligación. Según sostuvo, la aplicación de esas medidas permitió generar cambios en el comportamiento de los propietarios.



Messano también advirtió sobre la situación en las playas durante el verano. Recordó que el año pasado planteó el ingreso de perros a lugares no habilitados y destacó las intervenciones realizadas por Prefectura, que, a su entender, tuvieron resultados positivos.



Si bien reconoció que Prefectura cuenta con un presupuesto limitado, consideró que es necesario aumentar los recursos y el personal destinado a estos controles para evitar que los animales ingresen a playas donde no está permitido.



"Esperemos que este verano siga de la misma manera y apostamos a que haya más recursos y más personal de Prefectura", expresó.



Para el edil, la falta de controles lleva a que algunas personas actúen sin respetar las disposiciones vigentes.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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