Estafaron a una mujer con el cuento del tío; más de un año de prisión para el autor

El caso es investigado desde el pasado 12 de enero, luego de una mujer denunciara haber sido estafada bajo la modalidad del cuento del tío.



La damnificada recibió la llamada de un hombre quien le aseguró que su hija había sido detenida tras sufrir un accidente de tránsito en el que chocó contra una mujer embarazada. El desconocido le solicitó 8.000 dólares con el supuesto fin de pagar un abogado y una compensación económica.



Ante esta situación, entregó joyas y dinero en efectivo por unos $ 200.000 aproximadamente a un hombre que se presentó en su domicilio. Posteriormente, recibió nuevas indicaciones telefónicas, realizó dos préstamos por un total de $192.400 y entregó ese dinero al mismo individuo.



Tras la denuncia, los investigadores que asumieron el caso identificaron al autor y tomaron conocimiento de que residía en Canelones. Policías de

Hechos complejos y del GRT allanaron una vivienda de ese departamento, vinculada al estafador, en donde encontraron municiones y armas de fuego que carecían de la documentación correspondiente.



Finalmente, a partir de información recabada, la policía concurrió al balneario La Floresta, donde encontraron al hombre buscado. El requerido intentó darse a la fuga pero no lo consiguió y fue detenido a pocas cuadras.



El estafador, de iniciales J.A.A.C y de 29 años de edad, fue trasladado a Maldonado y el martes 6 fue condenado como coautor de un delito de estafa agravada, a la pena de 18 meses de prisión.





Foto: incautaciones a vivienda allanada en Canelones

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