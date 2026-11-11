Expresidente Jorge Batlle tendrá su nombre en el nomenclátor de Maldonado

El expresidente de la República, Jorge Batlle, tendrá su nombre en una vía de la ciudad de Maldonado, tras la aprobación de una iniciativa presentada por el edil Eduardo Elinger.



La denominación comprende el tramo que comienza en Camino Antonio Lussich y continúa hasta Camino Benito Nardone.



La propuesta contó con el visto bueno de la Intendencia y del Municipio de Maldonado y fue aprobada por unanimidad.

Firma editorial: Redacción FM GENTE