Expresidente Jorge Batlle tendrá su nombre en el nomenclátor de Maldonado

La denominación comprende el tramo que comienza en Camino Antonio Lussich y continúa hasta Camino Benito Nardone.
La propuesta contó con el visto bueno de la Intendencia y del Municipio de Maldonado y fue aprobada por unanimidad.
Desde la comuna exhortan a la ciudadanía a no brindar datos personales ni realizar pagos ante llamados que lo soliciten.
La decisión fue comunicada por autoridades de ASSE.
El senador Rodrigo Blás subrayó que esta propuesta “no solo busca reconocer una trayectoria, sino preservar una forma de hacer política, un compromiso con la de...
Estafadores exigen pagos por habilitaciones falsas y amenazan con inspecciones.
El exmandatario sostuvo que en el gobierno de Yamandú Orsi hay una campaña para “erosionar” la administración anterior y la imagen de su hijo, que tiene “mucho...