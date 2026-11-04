Hombre atacó a golpes a su primo y lo amenazó de muerte con un arma blanca

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, quien denunció que había sido amenazada de muerte y golpeada por su primo. Según su relato, el agresor también continuó amenazándolo con un arma blanca.
La Policía identificó al presunto responsable, un hombre de 54 años sin antecedentes penales, y lo trasladó a una dependencia policial.
La investigación quedó a cargo de la Seccional Sexta, cuyos efectivos reunieron información y registros de cámaras de seguridad que permitieron confirmar lo ocurrido.
Tras comparecer ante la Justicia, el 3 de noviembre el hombre fue condenado por dos delitos: amenazas agravadas y lesiones personales.
La pena impuesta fue de tres meses de prisión, que fue sustituida por un régimen de libertad a prueba. Durante ese período deberá presentarse semanalmente en la seccional correspondiente, cumplir dos horas semanales de servicio comunitario y respetar la prohibición de acercarse a la víctima, entre otras obligaciones.