Hombre atacó a golpes a su primo y lo amenazó de muerte con un arma blanca

El hecho ocurrió durante la tarde del 2 de noviembre, cuando la Policía recibió un llamado al 911 por una agresión física en la calle Leandro Gómez.



Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, quien denunció que había sido amenazada de muerte y golpeada por su primo. Según su relato, el agresor también continuó amenazándolo con un arma blanca.



La Policía identificó al presunto responsable, un hombre de 54 años sin antecedentes penales, y lo trasladó a una dependencia policial.



La investigación quedó a cargo de la Seccional Sexta, cuyos efectivos reunieron información y registros de cámaras de seguridad que permitieron confirmar lo ocurrido.



Tras comparecer ante la Justicia, el 3 de noviembre el hombre fue condenado por dos delitos: amenazas agravadas y lesiones personales.



La pena impuesta fue de tres meses de prisión, que fue sustituida por un régimen de libertad a prueba. Durante ese período deberá presentarse semanalmente en la seccional correspondiente, cumplir dos horas semanales de servicio comunitario y respetar la prohibición de acercarse a la víctima, entre otras obligaciones.

Firma editorial: Redacción FM GENTE