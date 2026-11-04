Fernando Vilar pidió disculpas por sus dichos sobre las infancias trans, pero ahora enfrenta una denuncia penal

El periodista Fernando Vilar quedó en el centro de la polémica luego de realizar comentarios sobre las infancias trans durante la emisión del programa Buscadores, de Canal 5, el pasado viernes 30 de octubre, tal como informó FM GENTE. Posteriormente pidió disculpas, pero este miércoles se conoció que varios colectivos presentaron una denuncia penal en su contra, según consignó La Diaria.



La situación se produjo durante una entrevista a la doctora Lorena Quintana, excandidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto. En ese contexto, Vilar planteó una situación hipotética sobre un niño que expresa sentirse una niña y manifestó: “Yo tengo un hijo que a los 8 años viene de pantaloncito y pelito corto con la pelota abajo del brazo y me dice ‘Papá, me siento nena’. ¿Qué hago? ¿Le pego un tiro y un problema menos? ¿Cómo se avanza en ese tema? No quisiera estar en los zapatos de nadie que esté en esa situación”.



Un fragmento de la entrevista comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó numerosas reacciones. En las últimas horas, el periodista pidió disculpas por lo expresado, pero el caso tuvo un nuevo capítulo con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía.



El escrito solicita que se investigue a Vilar por la presunta comisión de delitos de odio y discriminación por motivos de identidad de género. Los denunciantes consideran que sus expresiones contienen estereotipos discriminatorios y cuestionan especialmente que haya planteado la muerte de una infancia trans como una posible solución a lo que definió como “un problema”.



Además, sostienen que los hechos podrían configurar un delito contra la paz pública.



La denuncia cuenta con la firma de organizaciones como Colectivo Gender, Colectivo Diverso Las Piedras, Eskuelita Trans, Colectiva Den, Uruguay Celeste Deporte y Diversidad, Colectivo Dos Mamás, Trans Boys Uruguay, Niñez, Adolescencia y Familia, Coro de Hombres Gays de Montevideo y Colectivo Riversidad - ATRU Rivera.



También manifestaron su adhesión el subsecretario de Desarrollo Social, Federico Graña; la directora nacional del Departamento de Diversidad Sexual del Ministerio de Desarrollo Social, Josefina González; el director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, Andrés Scagliola, y la coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH, Teresa Herrera.

Firma editorial: Redacción FM GENTE