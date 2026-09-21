Un hombre fue condenado por reiterados delitos de hurtos

El pasado 18 de setiembre, el 9-1-1 recibió una denuncia de un comercio ubicado en la calle Zelmar Michellini en la ciudad de Maldonado. Un hombre intentó atravesar la línea de cajas con varios artículos sin abonar y fue detenido por la seguridad del comercio.



Efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) de la Zona Operacional II, concurrieron al local y se constató que el detenido se llevaba artículos por un valor de $ 3.453.



El autor fue identificado como Christian Baltasar Vidal Pereyra, de 38 años de edad y poseedor de antecedentes penales. El indagado ya se encontraba formalizado por un delito de hurto de una bicicleta ocurrido el pasado 2 de setiembre, en la avenida Aparicio Saravia, entre otros delitos.



El pasado 20 de setiembre, la Fiscalía Letrada de 4º Turno, dispuso su condena como autor responsable de cinco de delitos de hurto, cuatro de ellos en grado de tentativa y un delito de receptación, el detenido fue condenado con 10 meses de libertad a prueba.



El imputado, durante este período deberá presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente a su domicilio, realizar servicio comunitario y estar bajo vigilancia de la policía.

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