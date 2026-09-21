Caso La Capuera: pericia forense determinará la imputación de la mujer detenida

Avanza la investigación por el homicidio de un hombre de 78 años, hallado sin vida el pasado viernes 18 de setiembre en una vivienda de La Capuera.



Tras su detención este domingo, la principal sospechosa - una mujer de 51 años – fue liberada y quedó sujeta a medidas limitativas por 180 días, dispuestas por la Fiscalía de 4º Turno. Tiene prohibido salir del país y comunicarse con la hija de la víctima, domiciliada en La Capuera.



La Justicia penal se encuentra a la espera de resultados periciales. Por un lado, de la pericia forense, cuyo informe técnico permitirá determinar la tipificación del delito para proceder con la formalización de la causa. Por otro, se espera el resultado de una pericia psicológica, con el objetivo de determinar si la mujer evidencia episodios de haber sido víctima de abuso sexual y violencia doméstica, informó Jefatura de Policía a FM GENTE.



Según información a la que accedió esta emisora, la víctima mantenía una relación con la ahora detenida, quien posee antecedentes penales por hurto.



El día del trágico desenlace, ambos mantuvieron una fuerte discusión que derivó en una agresión física: la mujer lo habría golpeado con un objeto contundente.



Tras el impacto, el hombre cayó sobre una estufa con pantalla de una garrafa de tres kilogramos. Las quemaduras en su espalda y cabeza provocaron que el artefacto terminara apagándose.

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