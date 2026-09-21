Vacaciones de Primavera: Museo García Uriburu lanza “Secretos en el Museo”, una propuesta gratuita para disfrutar en familia

El Museo Colección García Uriburu lanzó una invitación especial para el público infantil y sus familias. Se trata de “Secretos en el Museo”, una experiencia interactiva.



La dinámica del evento propone un recorrido diferente por las salas de la institución. Las familias participantes dispondrán de un cuaderno de exploración y una serie de pistas con los cuales deberán hallar las obras de arte que se esconden detrás de cada enigma. Una vez descubiertas, se abrirá un espacio de intercambio donde la consigna será observar, imaginar, dibujar, conversar y crear juntos.



La propuesta se inaugura el próximo viernes 25 a las 15:00 horas, y tendrá dos ediciones más los próximos sábado 3 de octubre - edición especial enmarcada en las celebraciones del Día del Patrimonio - y sábado 14 de noviembre.



Si bien la actividad es gratuita, desde la organización recordaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda asistir con puntualidad al recinto. La propuesta está dirigida a familias con niños de todas las edades.

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