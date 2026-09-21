Joven que fugó de la policía con moto robada, tras persecución fue detenido y condenado

El pasado 17 de agosto, una mujer denunció el hurto de su moto, que se encontraba estacionada y trancada dentro de su predio.



Más de un mes después, en la madrugada del 19 de setiembre, personal policial realizaba controles en la zona de Sarandí y Cervantes cuando observó a un joven que circulaba en una moto sin casco y sin luces.



Al advertir la presencia policial, el hombre adoptó una actitud sospechosa y escapó. Los efectivos iniciaron un seguimiento y lograron interceptarlo en la zona de Constitución e Independencia, barrio Artigas.



El joven, identificado como L.J.S.M., de 18 años y sin antecedentes penales, fue identificado y la Policía verificó los datos del vehículo. Así se constató que la moto era la misma que había sido denunciada como hurtada el 17 de agosto.



El joven fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía de 1.º Turno. Luego fue llevado ante la Justicia.



En las últimas horas, el Juzgado Letrado de 4.º Turno lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de receptación agravado a siete meses de prisión.



La pena fue sustituida por un régimen de libertad a prueba por el mismo período.

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