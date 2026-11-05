Falleció Gonzalo Moratorio a los 44 años

El científico uruguayo Gonzalo Moratorio falleció este jueves 5 de noviembre a los 44 años, tras padecer un tumor cerebral diagnosticado en mayo de 2025.



Moratorio tuvo un rol fundamental en el desarrollo de pruebas de diagnóstico para Covid-19. Fue director del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus en el Institut Pasteur de Montevideo y profesor asociado en Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.



En 2020 fue destacado por la revista Nature como uno de los 10 científicos más importantes del año (único latinoamericano) debido a su papel en el desarrollo de estas pruebas. Además recibió varios reconocimientos nacionales e internacionales.



“Con profundo pesar despedimos a Gonzalo Moratorio. Uruguay le estará eternamente agradecido: en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, su sensibilidad y su conocimiento nos permitió entender y enfrentar una pandemia desconocida para la humanidad. Un abrazo fuerte a su familia y a sus seres queridos”, escribió hace instantes el presidente de la República Yamandú Orsi en su cuenta de X.





La batalla judicial de Gonzalo Moratorio contra el MSP por un medicamento de alto costo



El periplo legal entre Moratorio y el Ministerio de Salud Pública (MSP) concluyó a mediados de 2026 con un fallo definitivo del Tribunal de Apelaciones en lo Civil, el cual obligó al MSP a suministrarle una costosa inmunoterapia combinada.



El caso movilizó a la comunidad médica y científica por el acceso a medicamentos de alto precio en Uruguay.



Tras ser diagnosticado en 2025 con un astrocitoma de grado 4 - un tumor cerebral agresivo-, el científico inició una acción de amparo ante la justicia.



Esta medida surgió luego de que el MSP y el Fondo Nacional de Recursos (FNR) se negaran a financiar el fármaco Opdualag, cuyo costo alcanzaba los 10.400 dólares mensuales. Ante la negativa, el profesional recurrió a la vía civil argumentando una amenaza inminente a su derecho a la vida.



La jueza Lucía Granucci dio la razón al investigador, en una sentencia de primera instancia, al dictaminar que la omisión estatal vulneraba el artículo 44 de la Constitución. La magistrada tildó la postura oficial de "ilegitimidad manifiesta" y ordenó la entrega del compuesto en un plazo de 24 horas.



A pesar de que el MSP apeló la decisión alegando la necesidad de seguir procedimientos pautados, un Tribunal de Apelaciones desestimó los recursos de la cartera y falló a favor de Moratorio en una rectificación de segunda instancia. El científico había comenzado a recibir la medicación en mayo de este año.



DESPEDIDA EN EL PALACIO LEGISLATIVO



Esta tarde, en el horario de 15:00 a 19:30 se realizará en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, el velatorio del científico Gonzalo Moratorio.



El ingreso es por la puerta de Avenida Brig. Gral. del Libertador Juan Antonio Lavalleja, con acceso a todo público.

Firma editorial: Redacción FM GENTE