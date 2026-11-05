Estudiantes y egresados presentan investigaciones en las III Jornadas de Difusión de Estudios Turísticos

Florencia Picasso, coordinadora de la Licenciatura en Turismo del Cure, señaló a FM GENTE que el evento pone el foco en temáticas centrales como el patrimonio cultural, la accesibilidad, el territorio, las políticas públicas y los proyectos vinculados a la extensión universitaria.
Entre las investigaciones presentadas por estudiantes y egresados de la Licenciatura en Turismo, se destacan análisis sobre realidades locales y nacionales:
Impacto de eventos tradicionales: Un estudio analiza la Semana de la Cerveza y su impacto en la consolidación de Paysandú como destino turístico entre los años 2019 y 2024.
Accesibilidad e inclusión: La investigación "Turismo, comunidad sorda e interacciones sociales" aborda el sector desde las percepciones de la comunidad sorda.
Innovación y tecnología: Se debaten los desafíos y oportunidades en la gestión de la innovación del turismo inteligente en Montevideo.
Mercado laboral local: Un proyecto enfocado en Maldonado analiza la zafralidad turística y las condiciones laborales en la zona costera de La Barra.
Sustentabilidad y territorio: Se examinan los conflictos socioambientales atravesados por las dinámicas turísticas en la Laguna Garzón.