Estudiantes y egresados presentan investigaciones en las III Jornadas de Difusión de Estudios Turísticos

Se están llevando a cabo en las instalaciones del Centro Universitario Regional Este (Cure) las Terceras Jornadas de Difusión de Estudios Turísticos, un espacio de intercambio académico y comunitario donde estudiantes, egresados, docentes y actores locales exponen sobre el abordaje disciplinar del turismo.



Florencia Picasso, coordinadora de la Licenciatura en Turismo del Cure, señaló a FM GENTE que el evento pone el foco en temáticas centrales como el patrimonio cultural, la accesibilidad, el territorio, las políticas públicas y los proyectos vinculados a la extensión universitaria.



Entre las investigaciones presentadas por estudiantes y egresados de la Licenciatura en Turismo, se destacan análisis sobre realidades locales y nacionales:



Impacto de eventos tradicionales: Un estudio analiza la Semana de la Cerveza y su impacto en la consolidación de Paysandú como destino turístico entre los años 2019 y 2024.



Accesibilidad e inclusión: La investigación "Turismo, comunidad sorda e interacciones sociales" aborda el sector desde las percepciones de la comunidad sorda.



Innovación y tecnología: Se debaten los desafíos y oportunidades en la gestión de la innovación del turismo inteligente en Montevideo.

Mercado laboral local: Un proyecto enfocado en Maldonado analiza la zafralidad turística y las condiciones laborales en la zona costera de La Barra.



Sustentabilidad y territorio: Se examinan los conflictos socioambientales atravesados por las dinámicas turísticas en la Laguna Garzón.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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