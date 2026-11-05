Entró a robar a una casa pero lo encontró la policía y fue imputado por violación de domicilio

El hecho se desencadenó el martes 3 de noviembre tras un llamado al 911 donde denunciaban sobre un hurto en proceso en una vivienda ubicada en calle Bolonia de Maldonado.



Efectivos del PADO de la Zona Operacional II y personal de la Guardia Republicana arribaron al lugar y se entrevistaron con el denunciante, quien explicó que la casa se encontraba sin moradores y que había divisado a un desconocido adentrarse en la propiedad.



Durante la inspección de la finca, los agentes constataron daños en la puerta de acceso principal. Al ingresar, descubrieron al sospechoso en una de las habitaciones.



Al percatarse de la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga pero fue interceptado, detenido en el acto y trasladado a una dependencia policial.



El hombre fue identificado posteriormente como N.I.R.A., de 35 años y poseedor de antecedentes penales.



Tras comparecer ante la Justicia fue formalizado por la presunta comisión de un delito de violación de domicilio. Como medida cautelar deberá cumplir arresto domiciliario total con tobillera por un plazo de 120 días.





Foto: robo de casas / Shutterstock

Firma editorial: Redacción FM GENTE