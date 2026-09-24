Hurtos de motos, vidrieras rotas y cambios en el 911: algunos de los temas abordados por el jefe de Policía

En entrevista con FM GENTE, el jefe de Policía de Maldonado Víctor Trezza, abordó los hurtos en el centro, el robo de motos, la caída de las rapiñas, el ingreso de 100 nuevos policías, el refuerzo de la videovigilancia y los cambios en el servicio 911. También informó que existen 164 casos con tobilleras electrónicas por violencia doméstica y que se realizaron más de 2.460 traslados de personas en situación de calle.



La sucesión de hurtos registrada en las últimas semanas en el centro de Maldonado, particularmente aquellos que terminaron con vidrieras destrozadas, generó preocupación en la Jefatura de Policía, que asegura haber logrado aclarar varios de los episodios.



Trezza reconoció la inquietud generada por estos hechos y señaló que, en algunas oportunidades, el daño ocasionado al comercio termina siendo considerablemente superior al valor de lo robado.



“Nos preocupó mucho cuando hubo una seguidilla de roturas de vidriera. El monto sustraído a veces es mucho menor del daño que producen”, puntualizó.



Según informó, una persona señalada como responsable de cuatro roturas de vidrieras fue detenida y actualmente se encuentra recluida en la cárcel de Las Rosas.



PREOCUPACIÓN POR EL ROBO DE MOTOS



Otro de los asuntos abordados fue el hurto de motos, un delito que también genera preocupación en distintos barrios.



El jefe de Policía destacó los operativos y controles realizados como parte de la estrategia para combatir este delito. Según las cifras mencionadas durante la entrevista, se llevaron adelante 9.725 operativos, mientras que 178 vehículos fueron recuperados o incautados.



Los procedimientos incluyen controles en diferentes puntos del departamento y forman parte de las acciones policiales dirigidas tanto a recuperar vehículos como a detectar otras irregularidades.



RAPIÑAS: POLICÍA ASEGURA UNA REDUCCIÓN DEL 49%



Uno de los datos destacados por Trezza fue la evolución de las rapiñas. Según las cifras que proporcionó, estos delitos registraron una reducción del 49% respecto de 2025, al pasar de 189 casos a 96 en el período comparado.



MÁS DE 2.460 TRASLADOS DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE



La actuación policial con personas en situación de calle fue otro de los temas analizados. En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Policía efectuó más de 2.460 traslados al refugio.



Durante estas actuaciones, llevadas a cabo en distintos espacios públicos del departamento, fueron identificadas aproximadamente 620 personas.



CIEN NUEVOS POLICÍAS PARA MALDONADO



Uno de los anuncios más relevantes estuvo relacionado con el aumento de la plantilla policial. El jefe de Policía confirmó que Maldonado recibió 100 nuevas vacantes, que comenzarían a cubrirse a partir del 15 de octubre.



El incremento de efectivos permitirá reforzar la capacidad operativa del departamento, señaló Trezza, particularmente de cara a los meses de mayor movimiento turístico.



Además, la Jefatura proyecta solicitar un nuevo llamado para cubrir otras vacantes disponibles, con la intención de continuar aumentando los recursos humanos.



PREPARAN UN AMPLIO OPERATIVO PARA EL VERANO



La seguridad durante la temporada 2026-2027 ocupará un lugar central en la planificación policial, confirmó el jerarca.

Maldonado experimenta durante el verano un fuerte incremento de población y circulación, especialmente en Punta del Este y otros balnearios, lo que obliga a desplegar recursos adicionales.



Para la próxima temporada se prevé contar con cadetes y refuerzos de la Guardia Republicana, que incluirá la unidad de Patrullaje Urbano Motorizado Armado (PUMA), y Policía Caminera, además del apoyo de la Intendencia de Maldonado.



Al evaluar la temporada anterior, el jerarca recordó el importante movimiento turístico y mencionó particularmente el pasaje de más de 100.000 cruceristas.



También destacó las investigaciones y procedimientos contra grupos delictivos que llegaron al departamento y que, según explicó, utilizaban herramientas tecnológicas para cometer delitos.



MÁS CÁMARAS Y NUEVA TECNOLOGÍA



La videovigilancia tendrá nuevamente un papel importante en el

dispositivo de seguridad, destacó Trezza.



La Policía trabaja en la recuperación de cámaras que se encontraban fuera de servicio y en la incorporación de nuevos dispositivos y tecnología, con la mirada puesta especialmente en el próximo verano.



La intención es ampliar la capacidad de vigilancia y utilizar las imágenes tanto para la prevención como para la investigación de hechos delictivos.



EL OBJETIVO: QUE EL 100% DE LAS LLAMADAS AL 911 SEAN ATENDIDAS EN MALDONADO



Otro cambio relevante se está produciendo en el funcionamiento del Servicio de Emergencias 911.



Actualmente, según explicó el jefe policial, aproximadamente el 60% de las llamadas originadas en Maldonado ya son recibidas y gestionadas localmente.



La meta es llevar ese porcentaje al 100%, evitando intermediaciones y buscando reducir los tiempos entre la comunicación de una emergencia y el envío de una respuesta policial.



164 CASOS CON TOBILLERAS ELECTRÓNICAS



Actualmente existen en Maldonado 164 casos monitoreados mediante dispositivos electrónicos, de acuerdo con los datos proporcionados durante la entrevista.



Las tobilleras forman parte del sistema de protección y control utilizado en situaciones de violencia doméstica cuando así lo dispone la Justicia.

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