Proyecto de cinco edificios entre Punta Ballena y Las Grutas: Garlo pidió respuestas y convocaron de urgencia a la comisión

El proyecto inmobiliario Cantamar plantea la construcción de cinco edificios en una zona ubicada entre Punta Ballena y Las Grutas. Actualmente, la propuesta está siendo analizada por el Ministerio de Ambiente.



El proyecto fue presentado ante el Ministerio de Ambiente y continúa con los trámites necesarios para determinar si puede avanzar.



El diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo explicó en FM GENTE que Cantamar, al igual que otros proyectos que están siendo discutidos, comenzó a tramitarse antes del trabajo que actualmente realiza la Comisión de Punta Ballena, la cual trabaja en una propuesta para definir cómo debería organizarse y desarrollarse el territorio de Punta Ballena en el futuro.



“Estos proyectos que están en la palestra hoy por hoy son previos al inicio de este proceso. De hecho, algunos de ellos son del año 2021. Son previos incluso a este período de gobierno”, explicó el legislador.



Por esto, aclaró que Cantamar continúa su trámite por separado y que no forma parte directamente del trabajo que está realizando la comisión. “No están arriba de la mesa porque son procedimientos burocráticos, administrativos, trámites que tienen una consideración por fuera de este proceso”, señaló.



De todas formas, ante las dudas que surgieron por el proyecto de los cinco edificios, Garlo pidió esta semana al director de Ordenamiento Territorial Guillermo Ahlers, que convocara de forma urgente a la Comisión Asesora sobre Punta Ballena.



La reunión fue fijada para este viernes de mañana y tendrá como objetivo explicar la situación del proyecto y aclarar las dudas que puedan existir.



“Le pedimos al director de Ordenamiento Territorial, al doctor Guillermo Ahlers, que convoque de forma urgente a la Comisión Asesora sobre Punta Ballena, que fue convocada para el viernes en la mañana, a efectos de despejar cualquier tipo de dudas o suspicacia que pueda existir en torno a este tema y que la información fluya de la forma correcta”, explicó.



En la Comisión participan representantes de los distintos partidos políticos, vecinos agrupados en Punta Ballena Protegida y la Intendencia de Maldonado, que es la encargada de coordinar y convocar las reuniones.



“Todos los partidos políticos la integramos, los vecinos representados en el movimiento Punta Ballena Protegida la integran y la Intendencia, por supuesto, que también es quien la coordina y la convoca”, sostuvo.



Garlo destacó que el trabajo de la comisión busca que las decisiones sobre Punta Ballena se analicen entre los distintos sectores y con participación de los vecinos.



“Entendemos que este tema, que no tiene distinciones partidarias, en un tema en el que hemos logrado dejar de lado las diferencias para todos, ponernos a trabajar en torno a las cuestiones que importan, no puede este proceso verse opacado por diferencias políticas”, afirmó.



El diputado definió el trabajo como un proceso técnico y comunitario, y destacó la participación de los vecinos. “Ha sido un proceso ejemplar de cómo se tiene que trabajar el ordenamiento territorial”, señaló.



Aseguró que el Frente Amplio continuará participando de las reuniones y escuchando a los vecinos. “Vamos a seguir esa línea de escuchar a la comunidad, de que la información sea amplia y clara y que el proceso sea técnico porque es la que necesitamos en esta instancia”, concluyó.

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