Ladrón pero limpito, cayó en manos de la Policía en San Carlos

El procedimiento se inició durante la mañana el pasado lunes 21 de setiembre, cuando una llamada al Servicio de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un hurto que se estaba produciendo en un local comercial ubicado en calle Jacinto María Alvariza.



Personal de la Unidad de Respuesta Móvil Policial (URPM) y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) de la Zona Operacional III concurrió inmediatamente al lugar.



Al arribar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que dentro del comercio había un hombre que presuntamente estaba sustrayendo diferentes productos.



Los policías intervinieron entonces a Jorge Jesús Fernández González, de 41 años y poseedor de antecedentes penales. Según la información policial, al momento de ser interceptado llevaba ocultos entre sus prendas varios artículos de higiene personal.



La mercadería fue reconocida por la víctima y avaluada en unos $ 2.000.



El hombre fue trasladado posteriormente a una dependencia policial para continuar con las actuaciones.



La Fiscalía Letrada de 1.º Turno fue informada del procedimiento y dispuso distintas diligencias, entre ellas que el detenido fuera conducido a la sede fiscal para ser indagado.



La investigación quedó a cargo del Área de Investigaciones de Zona Operacional III. En el transcurso de las actuaciones, los detectives establecieron que el mismo hombre estaría relacionado con otro intento de hurto ocurrido el pasado 10 de setiembre, también en San Carlos.



De acuerdo con la información policial, en aquella oportunidad se habría utilizado una modalidad similar en un comercio ubicado en calle Treinta y Tres.



Las actuaciones continuaban bajo la órbita de Fiscalía para determinar las responsabilidades del detenido en ambos episodios.

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