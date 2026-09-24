Pedido de informes por El Jagüel: cuestionan costos de gestión y piden saber cómo funcionará el aeropuerto en la temporada

La gestión y el futuro del Aeropuerto Departamental El Jagüel quedaron bajo la lupa del curul frenteamplista a partir de un extenso pedido de informes fechado el 22 de setiembre de 2026, en el que se solicita al intendente información sobre las contrataciones efectuadas, los costos que representaron para la administración y el proceso anunciado para una futura concesión.



El planteo fue dirigido al presidente de la Junta Departamental, Osvaldo Matteu, para ser cursado al intendente al amparo del artículo 284 de la Constitución.



El documento parte de una serie de resoluciones de la Intendencia y sostiene que, entre diciembre de 2025 y junio de 2026, fueron contratadas dos personas para realizar tareas vinculadas a la gestión del aeropuerto. A partir de esos antecedentes, el pedido busca conocer cuánto se pagó efectivamente y qué sucederá con la administración de El Jagüel ante la proximidad de una nueva temporada de verano.



CONTRATACIONES



Según se detalla en el pedido, mediante la Resolución Nº 11086/2025 la Intendencia dispuso la contratación, bajo la modalidad de arrendamiento de servicios y hasta el 31 de diciembre de 2025, de Sebastián Jesús Cal Urrutia y Roxana Lilian Corbran Rizzo.



Ambos fueron contratados para realizar tareas relacionadas con la gestión del Aeropuerto Departamental El Jagüel, por $164.000 mensuales, IVA incluido, para cada uno.



Posteriormente, mediante la Resolución Nº 00610/2026, los dos contratos fueron extendidos durante seis meses, desde enero hasta junio de 2026, manteniéndose el mismo monto mensual.



De acuerdo con los cálculos contenidos en el pedido de informes, esos seis meses representaron un costo contractual de $1.968.000, IVA incluido.



Si se suman las contrataciones correspondientes a diciembre de 2025 y al período enero-junio de 2026, el documento señala que la Intendencia comprometió $2.296.000, IVA incluido, para la contratación de ambas personas y las tareas relacionadas con la gestión de El Jagüel.



El pedido pretende ahora conocer el monto efectivamente pagado por la comuna a cada contratado desde el comienzo de sus respectivos vínculos, con un detalle discriminado por persona y período.



El edil señala que posteriormente, a través de la Resolución Nº 07269/2026, la Intendencia resolvió volver a contratar a Sebastián Jesús Cal Urrutia por otros seis meses, comprendidos entre julio y diciembre de 2026.



El monto establecido volvió a ser de $164.000 mensuales, IVA incluido.



Según se consigna en el planteo, la propia resolución indicó que Cal Urrutia se encontraba colaborando con la administración en la elaboración de las bases para el llamado a licitación pública del Aeropuerto El Jagüel.



Precisamente, el curul plantea que esa situación lleva a una de las interrogantes formuladas: qué ocurrió a partir del 1º de julio con Roxana Lilian Corbran Rizzo.



Solicita saber si fue nuevamente contratada por la Intendencia bajo alguna modalidad y, en caso afirmativo, que se informe número de resolución y expediente, fecha, modalidad contractual, tareas asignadas, plazo, monto mensual y total y procedimiento utilizado para seleccionarla.



Además, pide copia íntegra de la resolución, contrato y demás actuaciones administrativas, así como las razones por las cuales eventualmente no habría sido incluida en la Resolución Nº 07269/2026, que dispuso la recontratación de Cal Urrutia.



GASTOS EN EL JAGÜEL



El pedido no se limita a esos contratos. También solicita que la Intendencia detalle otras contrataciones, servicios, compras o gastos directamente relacionados con la gestión y funcionamiento del Aeropuerto El Jagüel realizados entre diciembre de 2025 y julio de 2026.



Para cada caso se reclama conocer el concepto, proveedor, monto y procedimiento de contratación utilizado.



De esta manera, el planteo del edil busca obtener una cifra más amplia del costo que tuvo para las arcas departamentales mantener la operativa y gestión del aeropuerto durante ese período, más allá de los contratos individualizados en el documento.



OTRAS INTERROGANTES



El segundo capítulo del pedido apunta hacia el futuro de El Jagüel y la anunciada licitación pública para su gestión. Según el documento, la Resolución Nº 07269/2026 establece que la Pro Secretaría General de la Intendencia trabaja en la elaboración de las bases del llamado.



Sin embargo, la contratación vigente de Cal Urrutia finaliza en diciembre de este año, circunstancia que genera interrogantes acerca de los tiempos administrativos y de quién tendrá a su cargo el aeropuerto durante la temporada turística.



Por ese motivo, se pide conocer en qué estado se encuentra actualmente la elaboración de las bases y demás recaudos necesarios para la licitación, cuándo estima la administración publicar el llamado, en qué fecha podría adjudicarse y a partir de qué momento el eventual adjudicatario estaría en condiciones de asumir efectivamente la gestión del aeropuerto.



DE CARA AL VERANO



Otro de los puntos centrales es determinar si la Intendencia considera posible completar todo el procedimiento antes del comienzo de la temporada 2026-2027.



El pedido recuerda que una licitación de estas características requiere diferentes etapas: publicación del llamado, presentación de propuestas, estudio de las ofertas y adjudicación, además de eventuales observaciones o recursos y otros procedimientos administrativos.



Si la Intendencia considera que puede completar el proceso antes del inicio de la temporada, se solicita que remita un cronograma previsto para cada una de las etapas.



En caso de que la licitación pública no pueda culminar antes de comenzar la temporada, se reclama que la administración explique bajo qué régimen funcionará El Jagüel durante el verano 2026-2027.



Entre las preguntas planteadas figura si continuará bajo gestión directa de la Intendencia o si se mantendrá un sistema de arrendamiento de servicios.



También pide el edil del FA identificar qué personas o empresas quedarían a cargo de la gestión, durante cuánto tiempo, mediante qué procedimiento serían contratadas, cuál sería el fundamento jurídico de ese mecanismo y qué costo tendría para la Intendencia.



Asimismo, si se resolviera mantener durante la próxima temporada un régimen similar al utilizado en 2025-2026, el pedido solicita calcular el costo total estimado de sostener ese esquema hasta que finalmente se adjudique la licitación.



POSIBILIDAD DE CONTINUIDAD DE LOS ACTUALES CONTRATOS.



Otro punto pretende establecer si las personas que actualmente desarrollan tareas relacionadas con El Jagüel seguirán trabajando hasta que un eventual adjudicatario asuma la gestión. En caso de que la respuesta sea afirmativa, se solicita informar qué modalidad contractual se utilizará, durante qué plazo y por qué monto.



Finalmente, el pedido reclama que la Intendencia entregue una copia de las actuaciones administrativas relacionadas con la elaboración de las bases, el pliego de condiciones y el resto de la documentación preparada para el llamado a licitación pública.



El planteo abre así dos frentes sobre El Jagüel: por un lado, busca determinar cuánto ha costado hasta ahora su esquema de gestión y qué contrataciones se realizaron; por otro, reclama certezas acerca de los plazos de la licitación y del régimen que tendrá el aeropuerto durante una temporada turística que se aproxima mientras la futura concesión todavía se encuentra en preparación.

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