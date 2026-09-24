Luis Lacalle Ponce de León se sumará al debate de Gran Hermano Uruguay el domingo 4 de octubre tras su regreso del exterior

La incorporación de Luis Lacalle Ponce de León al equipo de Gran Hermano Uruguay ya tiene fecha. El joven ingresará al debate del programa de Canal 10 el domingo 4 de octubre, sumándose al espacio dedicado al análisis de lo que ocurre dentro de la casa.



Su presencia había generado repercusión desde que trascendió que formaría parte del programa. Sin embargo, no participó desde el comienzo debido a que actualmente se encuentra en Florianópolis, Brasil, realizando un viaje estudiantil.



Lacalle Ponce de León, de 22 años e hijo del expresidente Luis Lacalle Pou, ha desarrollado actividad en redes sociales y contenidos vinculados, entre otros temas, al mundo de la música.



Su incorporación se producirá cuando el reality ya lleve varias emisiones al aire, por lo que llegará a la mesa con las primeras historias, afinidades y conflictos entre los participantes instalados como material de análisis.



Además en sus historias de instagram genera expectativa sobre su presencia en el reality, ya que en una foto de los panelistas deja entrever que falta alguien, sumando "misterio" sobre quien será. Lacalle Ponce de León juega con ese misterio sobre su futura presencia en el programa de canal 10.

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